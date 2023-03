Napoli, le condizioni di Lozano dopo l’infortunio

Dopo l’infortunio di Hirving Lozano l’edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica le ultime sull’attaccante del Napoli.

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano ha subito di recente un infortunio muscolare. A causa di ciò il messicano non ha potuto prendere parte al match di campionato contro l’Atalanta, andato in scena lo scorso 11 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti ha infatti sostituito il giocatore con Matteo Politano. Hirving Lozano però starebbe recuperando totalmente dall’infortunio: se tutto va bene infatti dovrebbe scendere in campo il prossimo mercoledì, quando alle ore 21 ci sarà la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Di seguito ecco le ultime sulla sua situazione riportate dal Corriere dello Sport:

“Lozano corre verso il pieno recupero. Salvo imprevisti dell’ultim’ora dovrebbe dunque tornare tra i convocati per la sfida di mercoledì dove potrebbe anche partire dal primo minuto. In questo caso il ballottaggio con Politano resta davvero molto aperto.”

Fonte foto: Instagram @hirvinglozano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kvaratskhelia, nel libro a lui dedicato verrà citato anche il goal contro l’Atalanta

Napoli-Atalanta, Colombo promosso: nessun errore da parte sua

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Due ragazzini attraversano i binari, uccisi dal treno