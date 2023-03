Napoli-Atalanta, Colombo promosso: nessun errore da parte sua

Il Corriere dello Sport promuove l’arbitraggio di Andrea Colombo durante Napoli-Atalanta e si focalizza su qualche episodio.

Il giorno dopo la sfida tra Napoli ed Atalanta il Corriere dello Sport si concentra sull’arbitro Andrea Colombo. Secondo il quotidiano il direttore di gara ha effettuato una prestazione sufficiente, non commettendo alcun errore che avrebbe potuto compromettere la sfida.

“Il comasco ha tenuto in pugno la gara, senza commettere errori di sorta. Ventitré in totale i falli fischiati, molti dei quali nel finale. Corretto non assegnare il rigore invocato nel secondo tempo da Zielinski: Ederson, nell’occasione, respinge tenendo entrambe le braccia attaccate al corpo. Rischia qualcosa Rrahmani su Zapata, giusto invece non intervenire quando il pallone carambola sul braccio di Elmas, proprio nel contrasto con l’attaccante colombiano.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali

UFFICIALE – L’Eintracht vince il ricorso, via libera del TAR per i tifosi tedeschi a Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vigili, decine di edifici inagibili dopo il sisma in alta Umbria