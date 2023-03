Tar accoglie ricorso dell’Eintrcht: il comunicato della Coisp

Il Tar ha accolto il ricorso dell’Eintracht Francoforte sulla vendita dei biglietti per la sfida contro il Napoli: arriva il comunicato della Coisp.

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le ultime sulla decisione del Tar di accogliere il ricorso presentato dell’Eintracht Francoforte. Dopo tale decisione è arrivato il comunicato da parte della Coisp, uno dei sindacati di Polizia.

“Intanto, è stato convocato per oggi a Napoli un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso del quale verrà fatta una valutazione su come procedere. Non è comunque escluso che il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi possa essere riproposto con una motivazione più circostanziata, alla luce di quanto scritto dal Tar nella sua decisione. Ma le polemiche restano. Domenico Pianese segretario del Coisp, uno dei sindacati di Polizia, ha emesso un duro comunicato: «La sentenza del Tar ci lascia basiti vista la rapidità dell’emissione; il ricorso della società calcistica tedesca, infatti, è stato depositato solo alle 23 di ieri sera, 10 marzo, e in circa 12 ore un giudice amministrativo particolarmente solerte lo ha accolto. Questa decisione entra nel merito delle competenze tecniche e delle valutazioni effettuate dagli organismi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Viminale». Una sentenza definita «del tutto irrispettosa del lavoro informativo svolto dai vari organismi preposti». Il sindacato minaccia di chiedere i danni.”

Fonte foto: Flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali

UFFICIALE – L’Eintracht vince il ricorso, via libera del TAR per i tifosi tedeschi a Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vigili, decine di edifici inagibili dopo il sisma in alta Umbria