Tuttosport – Buongiorno ha dato disponibilità: vuole lavorare con Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Buongiorno ed Hermoso. Entrambi considerati ottimi innesti per la difesa, per Conte rappresentato una priorità assoluta. Il capitano granata ha manifestato la sua voglia di lavorare con Conte, nonostante Cairo sia sempre proiettato ad aspettare la fine degli Europei, per capire se potranno esserci i margini per una proposta più accattivante dalla Premier. Il prezzo è già lievitato a 45 milioni.

Discorso completamente diverso per Hermoso. Il difensore si libererà a zero il 30 giugno dall’Atletico Madrid. L’ostacolo è l’ingaggio elevato ed il suo entourage che chiede commissioni alte. Un’altra soluzione che intriga la società è Theate.

