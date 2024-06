Il Mattino – Incontro tra l’agente di Di Lorenzo e Conte: si cercherà una soluzione

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Antonio Conte vuole vederci chiaro, per quanto riguarda la situazione del capitano Giovanni Di Lorenzo. Le parole del suo agente non sono state apprezzate nell’ambiente Napoli, considerando che ha chiesto in maniera secca la cessione immediata. Nella giornata di martedì il suo agente, Mario Giuffredi, incontrerà Conte e Oriali per chiarire i motivi della rottura. Nel caso in cui dovesse decidere di restare, Di Lorenzo continuerà a indossare la fascia da capitano. Tuttavia, in un modo nell’altro, bisognerà arrivare a una decisione.

