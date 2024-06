Sportitalia.com – Chiesa è una richiesta di Conte, possibile scambio con Di Lorenzo

Federico Chiesa è una richiesta di Antonio Conte. L’allenatore ha esplicitamente fatto sapere alla dirigenza del Napoli, che il bianconero rientra nei suoi progetti. È una priorità, lo considera il miglior esterno italiano, tanto che divenne un desiderio già ai tempi in cui allenava l’Inter. Chiesa conosce bene la sua idea di gioco, dettaglio che potrebbe spingerlo ad accettare una nuova avventura. Servirà innanzitutto accontentare le richieste della Juventus, che ha già messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo. Chissà se questo incrocio non possa diventare un’occasione di mercato, per cercare di soddisfare ambedue le parti.

