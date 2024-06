Il Mattino – Psg, passi avanti per Osimhen: contatti tra Al-Khelaifi e ADL

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in uscita del Napoli. Tra i partenti c’è proprio Victor Osimhen, corteggiato dal Psg e lo stesso De Laurentiis è in contatto con i vertici del club francese. I rapporti con Al-Khelaifi sono ottimi e sicuramente si potrà trovare una soluzione che possa accontentare tutti, in un paio di settimane.

Per Osimhen, dunque, in pole c’è proprio il Psg e poi dietro le big di Premier come Arsenal, Chelsea e Manchester United. Per quanto riguarda il possibile sostituto, rimane in pole il nome di Lukaku, che al momento deve attendere per scoprire la sua prossima meta. I blues non vogliono concedere gli stessi sconti fatti alla Roma, e l’unica operazione plausibile, sarebbe quella di prendere il nigeriano per lasciare partire Big Rom.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

