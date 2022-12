Ultim’ora – Kim non rinuncia alla clausola rescissoria: contro-proposta del Napoli

Calciomercato Napoli, contatti tra Giuntoli e gli agenti di Kim, si tratta sulla clausola rescissoria

Ultim’ora, rinnovo Kim arrivano aggiornamenti da Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma. Secondo quanto riportato da Scotto ci sarebbero stati contatti tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e gli agenti del difensore coreano, al centro della trattativa c’è la sua clausola rescissoria.

L’obiettivo del Napoli è di cancellare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, valida dall’1 al 15 luglio 2023, che grava sul contratto di Kim. Il Napoli vorrebbe prevenire il rischio di perdere Kim in estate in caso di maxi-offerta dalla Premier League, ma – secondo quanto riferisce Scotto – il club avrebbe ricevuto per ora una risposta negativa.

C’è un’apertura sulla possibilità di modificare la clausola, incrementando la cifra fino a 75 milioni di euro, e scoraggiare così le pretendenti.

