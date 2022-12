Napoli, report allenamento: Sirigu si allena in gruppo

La SSC Napoli ha riportato la seduta di allenamento della squadra avvenuto questa mattina presso il Konami Training Center.

Dopo le festività natalizie il Napoli ha ripreso le sedute di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti si prepara per la ripresa del campionato, in particolare pe la sfida contro l’Inter, prossimo avversario dei partenopei.

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento. Come si evince da quanto riportato il portiere Salvatore Sirigu è tornato ad allenarsi con il gruppo. Così non è per Diego Demme che ha svolto la seduta individualmente.

“Dopo la sosta natalizia, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45) La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto lavoro tecnico con le porte piccole. Di seguito allenamento aerobico e partita a campo ridotto. Sirigu ha svolto seduta col gruppo. Lavoro personalizzato sul campo 1 per Demme.”

📌 Siamo tornati in campohttps://t.co/LuxZyB2OVr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 27, 2022

Fonte foto: Instagam, @officialsscnapoli

