Zerbin rifiuta il Bologna, a Napoli sta vivendo un sogno

Il giornalista Antonio Giordano ha parlato dell’attaccante del Napoli Alessio Zerbin e del suo rifiuto nei confronti del Bologna.

Alessio Zerbin avrebbe rifiutato un’offerta del Bologna. A dare la notizia è stato il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano, che è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Il giornalista ha parlato prima del mercato azzurro e delle probabili mosse di Aurelio De Laurentiis.

“Io non interverrei in nessun ruolo durante il mercato di gennaio. Al massimo prenderei qualcuno per le stagioni successive. Non metterai mano a questo Napoli neanche in uscita. Se fossi un tesserato del Napoli, potendo vivere un periodo storico così importante, non avrei fretta di andar via e rimanderei all’anno prossimo la possibilità di giocare di più. Penso anche a Zerbin e Gaetano.”

Successivamente Giordano ha svelato il suddetto retroscena:

“Alla proposta del prestito Alessio ha risposto alla grande: ‘Mi sveglio tutte le mattine e sto dentro ad un sogno. Perdonatemi, non è un no a voi: dovete capirmi…’. Lui ha 22 anni e per lui è tutto così bello: la mattina va al campo e trova Osimhen, Raspadori, Zielinski… Si allena con loro e sta dentro una squadra che gioca la Champions e lotta per lo Scudetto: non c’è niente di più bello. Complimenti al ragazzo e a chi lo gestisce. Genitori compresi.”

Fonte foto: Instagam, @alessiozerbin

