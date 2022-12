“La manovra del presidente è accorta e pare anche abbia trovato terreno fertile nel l’entourage di Victor. Tuttavia la società azzurra non si culla sui segnali dell’oggi e costruisce un domani pieno di certezze. È il motivo per cui i vertici napoletani non hanno mollato la presa con l’Udinese per l’attaccante Beto, considerato molto simile al nigeriano per caratteristiche e protagonista nella sua stagione del debutto in Serie A.”