Botta alla caviglia per De Vrij, rischia di saltare Inter-Napoli

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij potrebbe saltare la sfida di campionato contro il Napoli prevista per il 4 gennaio.

Stefan De Vrij potrebbe saltare la sfida di campionato tra Inter e Napoli. La causa ha a che fare con un infortunio alla caviglia avvenuto questa mattina in allenamento. Sicuramente il difensore salterà la sfida contro il Sassuolo che avrà luogo il prossimo giovedì, la sua presenza è invece da valutare nel match contro gli azzurri.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Notizie buone e notizie cattive da Appiano Gentile. Come sempre, si parte da quelle amare: in allenamento si è fermato Stefan De Vrij, colpito duro alla caviglia e quindi destinato a saltare la partita di giovedì contro il Sassuolo. Si tratta di un’amichevole e quindi nessuno crede che abbia senso rischiare l’olandese, ovviamente dolorante. Con un trauma alla caviglia, poi, solo le sensazioni del diretto interessato possono dare il definitivo via libera e quel momento è lontano qualche giorno. Lo staff medico effettuerà infatti i consueti accertamenti e poi valuterà una prima stima di recupero, con il Napoli all’orizzonte (4 gennaio): la sua presenza non può essere al momento esclusa né data per scontata. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.”

Fonte foto: Instagam, @stefandevrij

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Idea di Spalletti prima della ripresa del campionato di Serie A. I dettagli

Moggi all’Assemblea Azionisti Juventus: “Mai rubato niente: hanno rubato qualcosa a noi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici