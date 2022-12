Salernitana, piace Demme ma l’ingaggio sarebbe troppo alto

Il centrocampista del Napoli Diego Demme sarebbe nel mirino della Salernitana, ma l’ingaggio sarebbe troppo alto per il club.

Il centrocampista del Napoli Diego Demme è ormai accostato alla Salernitana da diverso tempo. Il club granata starebbe infatti corteggiando il giocatore italo tedesco che veste attualmente la maglia azzurra. Nonostante ciò non si sa se la trattativa andrà a buon fine in quanto l’ingaggio legato al giocatore sarebbe troppo alto per la Salernitana. Per il momento dunque non ci sarebbe nulla di sicuro, se non il fatto che Demme avrebbe chiesto più spazio in campo al club partenopeo.

Il quotidiano Repubblica si sofferma sulla vicenda:

“L’altra situazione da monitorare riguarda Diego Demme: ha giocato poco (18 minuti) e non esclude di partire a gennaio per trovare maggiore continuità. L’ipotesi Salernitana non è decollata per l’ingaggio troppo alto dell’ex capitano del Lipsia, ma il mercato può riservare sorprese.”

