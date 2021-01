Napoli-Parma, Federico La Penna sarà l’arbitro della gara

Federico La Penna sarà l’arbitro di Napoli-Parma, gara che vale la ventesima giornata di campionato.

Oggi pomeriggio alle ore 18 il Napoli sfiderà il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona. La prima gara del girone di ritorno sarà decisiva per la squadra di Gattuso a causa del clima di tensione che si respira in casa Napoli. I partenopei dunque faranno di tutto per portare a casa i tre punti.

La sfida tra il Napoli e il Parma sarà affidata a Federico La Penna, arbitro che in questa stagione ha già avuto modo di incontrare il Napoli, quando la squadra vinse per 2-1 contro la Sampdoria. Complessivamente La Penna ha incontrato il Napoli in otto occasioni e la squadra in quelle partite non ha mai perso, totalizzando in tutto 6 vittorie e 2 pareggi. Tuttavia la medesima situazione si presenta anche con il Parma, in quanto i ducali hanno incontrato il suddetto arbitro tre volte, vincendo una gara e pareggiandone due.

Ecco la sistina completa che arbitrerà Napoli-Parma, designata dall’AIA:

Arbitro: Federico La Penna

Assistenti di linea: Baccini e Mastrodonato

IV uomo: Serra

Addetto al VAR: Di Paolo

Assistente al VAR: Del Giovane

