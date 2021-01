Fedele: “È importante sapere i dieci comandamenti del calcio”

L’ex dirigente Enrico Fedele è intervenuto nel programma Marte Sport Live Show, in onda su Radio Marte.

Fedele ha lasciato qualche dichiarazione sull’attuale situazione in casa Napoli.

“Una squadra non si può modificare, bisogna conoscere i 10 comandamenti del calcio, regole di tecnica ed organizzazione che i vertici calcistici osservano. Il primo dice: i calciatori devono essere usati nel ruolo giusto a seconda delle caratteristiche che possiedono.

Gli altri comandamenti dicono: seguite il primo. Il Napoli deve giocare con il 4-3-3, non può giocare con il 4-2-3-1. Bisogna coprire gli spazi, non stiamo giocando alla PlayStation. Demme a Verona è stato il più dinamico ma ha avuto zero organizzazione tattica. I mediani del modulo 4-2-3-1 si devono muovere lateralmente, non in profondità”.

