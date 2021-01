Napoli, recupero Osimhen: ecco quando tornerà in campo dal 1′ minuto

Procede il recupero di Victor Osimhen, attaccante del Napoli costretto ad essere assente in alcune gare a causa dell’infortunio alla spalla e del Covid.

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen sta pian piano recuperando dall’infortunio alla spalla. Nelle ultime gare ha anche avuto modo di tornare in campo, in particolare contro l’Hellas Verona e lo Spezia. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica aggiunge altri particolari circa il recupero dell’attaccante del Napoli, affermando che presto potrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Ecco quanto si legge:

“Il numero 9 è ancora alla ricerca della migliore condizione, quindi dovrà proseguire il rodaggio prima di poter essere protagonista dal 1′ minuto. Gattuso si concentrerà sul recupero del nigeriano che è fondamentale considerando il tour de force di febbraio tra Coppa Italia (la doppia semifinale con l’Atalanta) e l’Europa League (i sedicesimi contro il Granada).”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Semifinali Coppa Italia, un trofeo che può salvare la stagione

VICENZA-PORDENONE (Primav.2) – Distinta, marcatori e 3 espulsi!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La bagarre politica sulla trasferta di Renzi in Arabia Saudita