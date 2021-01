ULTIM’ORA – Arrivederci Modena: il 2003 ABIUSO firma per un Top-Club in serie A

Abiuso – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

La nostra Redazione lo aveva annunciato in esclusiva lo scorso 5 gennaio: sul giovane attaccante classe 2003 Fabio Abiuso, in forza al Modena calcio, erano piombati alcuni importanti club di serie A (CLICCA QUI PER ESCLUSIVA TCG del 5 Gennaio) pronti ad accaparrarsi le prestazioni sportive del ragazzo per la stagione corrente o, al massimo per la prossima.

Trattative, forti interessi nei confronti del ragazzo e voglia di acquistarlo per la propria Primavera: tanti i dirigenti che lo hanno cercato nelle ultime settimane provando a piazzare il colpo in entrata, tra i tanti club anche Napoli e Torino.

Ma alla fine Abiuso resta a Modena? Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione di www.TuttoCalcioGiovanile.it, l’attaccante dei canarini ha firmato pochi minuti fa con l’Inter che al fotofinish ha scavalcato le altre pretendenti.

Abiuso-Inter: è fatta! Il classe 2003 passa UFFICIALMENTE al club nerazzurro per giocare con la categoria Under 18 A-B in prestito con diritto di riscatto da parte dell’Inter.

Abiuso, alto 190 cm, è un attaccante centrale abile nel gioco aereo, riesce a disimpegnarsi bene nell’uno contro uno, fa salire la squadra ed è dotato di ottima tecnica. Nell’ultimo biennio ha ricevuto anche alcune convocazioni dai tecnici federali delle varie Nazionali Italiane di categoria Under.

Mister Magnani, tecnico della prima squadra del Modena calcio, negli scorsi mesi, in occasione del ritiro lo ha chiamato per farlo allenare e “maturare” con i più grandi dopo l’ottima stagione (2019-20) disputata col gruppo dell’Under 17 gialloblù. Durante la preparazione sono arrivati anche i primi gol segnati in amichevole alla Spal Primavera e al Venezia.

