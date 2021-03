Blomqvist: “Hamsik è incredibile, il più grande che sia venuto a giocare qui”

L’ex giocatore di Milan e Manchester United, Jesper Blomqvist, ha rilasciato un’intervista su Marek Hamsik a Tuttomercatoweb.

Jesper Blomqvist, esprime la sua opinione su Marek Hamsik, il quale ha deciso di intraprendere una nuova strada trasferendosi in Svezia.

Hamsik ha deciso di intraprendere un nuovo percorso sportivo trasferendosi in Svezia, al Göteborg, proprio la squadra dove disputò dal 1993 al 1996, facendosi notare dai rossoneri: “Sono incredulo, credo che sia la personalità più interessante che sia venuta a giocare in Svezia. Negli anni passati sono arrivati volti noti come Ibrahim Ba e Teddy Sheringham. Il primo era a fine carriera e il secondo agli inizi. Invece Hamsik, anche se ormai non più giovanissimo, ha ancora molto da dare”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iannicelli conferma: “Sarri pronto a tornare, contatti positivi con ADL”

Covid-19, De Luca firma la nuova ordinanza. Altre restrizioni in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Senato conferma altra afroamericana come ministra Biden