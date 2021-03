Un vantaggio per Gattuso nelle sfide contro le big, emerge un indizio tattico

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, parla del possibile vantaggio del Napoli di Gattuso contro le tre big che affronterà nei prossimi match.

Gattuso ha una carta a suo favore, quella del riposo. Le prossime big con le quali il Napoli dovrà disputare, saranno impegnate nelle sfide europee. Dunque, un impegno in più potrebbe giovare agli azzurri.

“Adesso è il Napoli che deve tenere testa alle squadre “dell’alta classifica”. Essendo scontri diretti, una sconfitta aumenterebbe il distacco con il quarto posto.

Questa volta Gattuso però avrà una carta a suo favore, poiché Milan, Juve e Roma sono ancora impegnate in Europa questa settimana. Dunque tutte e tre le squadre avranno una partita in più nelle gambe, rispetto al Napoli. E’ il momento di combattere per la vittoria e segnare. E non è da escludere l’ipotesi che negli scontri come questi, l’allenatore opti per una tattica conservativa”.

