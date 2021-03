L’Argentina vuole giustizia per Maradona, anche maglie del Napoli nella grande protesta

Sport Mediaset mostra le molteplici proteste oggi, a Buenos Aires in Argentina, per la morte di Maradona. Nella maxi-protesta spuntano anche maglie del Napoli.

Oggi è una giornata memorabile a Buenos Aires, tanti tifosi si sono recati in strada per una maxi-protesta legata alla morte di Maradona della quale non si conoscono ancora i dettagli e i motivi relativi al suo decesso. Tante maglie del Napoli e della Nazionale Argentina sono assembrate ed unite con lo stesso obiettivo: gridare giustizia per il numero Diez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset)

