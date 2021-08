Napoli-Ounas, due opzioni per l’attaccante: cessione o rinnovo

Il Napoli ha messo Adam Ounas sul mercato, ma se l’attaccante non dovesse partire ci sarà il rinnovo del contratto.

Futuro incerto quello di Adam Ounas: l’attaccante è tornato a Napoli dopo aver terminato il periodo di prestito al Crotone, ma probabilmente potrebbe ripartire. L’attaccante algerino infatti è attualmente sul mercato, ma fino ad ora non c’è alcuna trattativa che lo riguarda. Se alla fine Adam Ounas non dovesse partire, potrebbe rinnovare il contratto con il Napoli.

Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport:

“Adam Ounas ha una discreta schiera di pretendenti, il finale di stagione a Crotone gli ha offerto visibilità e proposte, e tra il Torino e la Turchia (Fenerbahçe o Galatasaray) ci sono orizzonti in cui tuffarsi. Il Napoli non lo concede gratuitamente e la cifra stabilita, venti milioni, sarebbe utile per far cassa e per dirottare poi altrove i propri investimenti. Il limite, che andrà comunque evitato, è quel contratto dell’algerino in dissolvenza nel giugno del 2022, ma la diplomazia sta lavorando su quest’aspetto, come su quello di Meret, destinato a diventare uno dei punti di riferimento delle stagioni che verranno.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ag. Rugani: “Accostamento al Napoli? la Juve non l’ha mai messo sul mercato”

Emerson Palmieri, c’è l’accordo tra Chelsea e Lione. Ma il giocatore preferisce il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi