Calciomercaro, Genoa su Maksimović: si cerca un accordo sull’ingaggio

Calciomercato Genoa, il club pensa a Nikola Maksimović per rafforzare la difesa.

Il calciomercato sta volgendo al termine, ma i club tentano ancora di finalizzare qualche acquisto o cessione. Parlando del Genoa, il club ligure avrebbe messo gli occhi su Nikola Maksimović, giocatore svincolato che fino a pochi mesi fa apparteneva al Napoli.

Ecco cosa riporta Mediaset a tal proposito:

“Il Genoa ha scelto Nicola Maksimovic per rinforzare la difesa. Il 29enne serbo è svincolato e adesso le due parti stanno trattando sull’ingaggio: il giocatore chiede 1 milione e 200mia euro come al Napoli, il club ligure non vuole andare oltre il milione. Distanza minima, si può chiudere.”

