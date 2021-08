Ag. Rugani: “Accostamento al Napoli? la Juve non l’ha mai messo sul mercato”

L’agente del difensore bianconero dice la sua sulle voci di un interessamento del Napoli

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio nelle quali ha parlato anche dell’interesse del Napoli per il suo assistito.

Queste le sue parole:

Lei è agente di Rugani. Come mai il suo nome è sempre speso in tutti i mercati?

“L’accostamento con il Napoli lo sento anche io come voi però l’unica cosa che posso dire è che siamo in un club che ha tantissimo rispetto umano e tecnico del calciatore che non è mai stato messo sul mercato dalla Juventus. Non mi sembra corretto parlare di altri club in questo caso, non è una questione di essere reticente, ma di rispetto. Uno può fare benissimo il proprio mestiere avendo rispetto del club che ti tiene e per il quale giochi“.

