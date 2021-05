Bucchioni, Napoli: “ADL corteggia Allegri, ma occhio al colpo di scena stile Mourinho”

De Laurentiis ha grande stima per l’ex tecnico delle Juve, ma il colpo di scena non è scontato

Enzo Bucchioni parla del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Il giornalista ed esperto di mercato si concentra soprattutto sulla questione allenatore. Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare Massimiliano Allegri in azzurro, ma secondo lui potrebbe arrivare anche un nome mai fatto prima.

Queste le sue parole:

“Oltre al Real Madrid, Allegri ha pure De Laurentiis fra i corteggiatori. Il presidente del Napoli sta facendo da settimane uno screening a tutto tondo. Il patron degli azzurri sta parlando e sondando gli allenatori che più gli piacciono per capire, per farsi un’idea, per valutare le richieste tecniche ed economiche. Alla fine potrebbe uscire anche un nome mai spifferato, come Mourinho alla Roma, ma, ribadiamolo, nessuna decisione sarà presa prima di sapere se per il Napoli sarà Champions o Europa League. Di sicuro è stato sondato anche Spalletti, l’ex interista indubbiamente piace. Manca però l’ultimo pezzo del percorso, la trattativa non è alla stretta finale. Il discorso, diciamo così, è congelato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Emerson Palmieri continua a piacere. Il problema potrebbe essere l’ingaggio

Zazzaroni: “Con Mourinho non escludo uno tra Sarri o Allegri al Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Brexit: pescherecci francesi lasciano acque isola