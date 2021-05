Calciomercato, Emerson Palmieri continua a piacere. Il problema potrebbe essere l’ingaggio

Calciomercato, Emerson Palmieri piace al Napoli

L’esperto di calciomercato Luca Marchetti è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato dell’interessamento del Napoli per Emerson Palmieri del Chelsea. Ecco quanto dichiarato:

“L’esterno del Chelsea è molto apprezzato dalla dirigenza del club partenopeo. Tuttavia, nel suo caso, può esserci un problema di ingaggio, perché costa troppo. Prima di parlare di nuovi arrivi, bisogna capire come funzionerà, in estate, per stipendi molto onerosi. Finora, a ben vedere, elevate richieste di ingaggio non sono state recepite da nessuno, in Europa. L’unico ad aver trovato squadra ad un super stipendio, d’altronde, è David Alaba, che andrà al Real Madrid.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zazzaroni: “Con Mourinho non escludo uno tra Sarri o Allegri al Napoli”

Serie A, Roberto De Zerbi sceglie l’estero. Sarà il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Brexit: pescherecci francesi lasciano acque isola