Niente regalo di compleanno per Mertens: domani tocca ad Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano il Corriere dello Sport anticipa una scelta di Gattuso: niente regalo di compleanno per Mertens, al suo posto giocherà Osimhen.

Anche questa volta Osimhen prenderà il posto di Dries Mertens

Ieri è stato il suo compleanno, ma niente regalo per Mertens. Contro lo Spezia scenderà in campo nuovamente Osimhen, il quale risulta essere in forma, segna, si diverte e sta riuscendo a trovare la miglior condizione fisica. Dunque Gattuso confermerà il centravanti nigeriano per la sfida contro la formazione di Italiano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Emerson Palmieri continua a piacere. Il problema potrebbe essere l’ingaggio

Zazzaroni: “Con Mourinho non escludo uno tra Sarri o Allegri al Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Brexit: pescherecci francesi lasciano acque isola