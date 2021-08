Insigne e Lozano completano il recupero, disponibili per Napoli-Venezia

Lorenzo Insigne ed Hirving Lozano sono riusciti a recuperare in pieno per Napoli-Venezia.

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e la prima sfida del Napoli sarà contro il Venezia. La gara verrà disputata allo Stadio Diego Armando Maradona ed anche i tifosi potranno assistere all’evento. A pochi giorni da tale sfida, Tuttosport racconta la situazione in casa Napoli. Hirving Lozano ha pienamente recuperato dall’infortunio subito in Coppa America e potrà essere già disponibile domenica. Stesso discorso anche per il capitano Lorenzo Insigne, che dopo un breve spavento a causa di una infiammazione al ginocchio è tornato ad allenarsi tranquillamente in gruppo.

“Nella mattinata di ieri a Castelvolturno, invece, c’è stato il ritorno di Insigne, dopo la giornata di riposo a causa di una infiammazione al ginocchio. Il capitano ha svolto l’intera seduta in gruppo, a differenza di Mertens e Ghoulam che hanno fatto un lavoro personalizzato. Totalmente recuperato Lozano.”

