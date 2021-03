Pres. Verona: “De Laurentiis è molto moderno, già anni fa anticipò sui diritti tv”

Tuttosport rilascia l’intervista fatta al presidente del Verona, Maurizio Setti, in cui elogia Aurelio De Laurentiis.

Secondo il presidente del Verona, Maurizio Setti, Aurelio De Laurentiis è il presidente più moderno che abbiamo attualmente a capo di un club di Serie A, poiché già tre anni fa preannunciò la questione legata ai diritti tv e Fondi:

“Aurelio De Laurentiis, a parer mio, è il presidente più moderno della Serie A. Le considerazioni inerenti ai diritti tv le esponeva già tre anni fa. Mentre per quanto riguarda Agnelli, grazie anche alla sua presidenza dell’Eca, possiede una visione più cristallina e completa riguardo i cambiamenti. Il calcio europeo sta andando incontro a molti mutamenti”.

Prosegue : “La mia idea è ben chiara: se Juventus, Napoli, Inter e Milan hanno intrapreso una strada, noi società, piccole e medie, dobbiamo essere serene e seguirle. Io non sono scettico per quanto riguarda la questione dei Fondi, ma alcune regole che hanno imposto non mi convincono.”

