DISTINTE -Roma-Pescara (U16-U15): risultati e marcatori dei TEST MATCH

Si sono giocate ieri pomeriggio le due gare amichevoli (test match) tra Roma e Pescara valide per le categorie Under 15 e Under 16.

Il primo match si è giocato alle 14:30 a Trigoria (presso il “Centro Sportivo Fulvio Bernardini“) tra le due formazioni Under 15. La Roma di mister Rubinacci ha battuto per 3-0 i pari età di mister D’Alesio; Mannini sigla il goal del vantaggio con cui si chiude il primo tempo. La seconda frazione di gioco si apre subito col goal di Ragone; dopo 10 minuti, infine, il punteggio va sul definitivo 3-0 per i padroni di casa a seguito di un autogoal di Baldacci.

Alle 16:30 nello stesso campo si è giocato il match valido per la categoria Under 16. La Roma di mister Tanrivermis ha perso 2-1 in casa contro i biancocelesti allenati da mister Sansovini. Al goal del vantaggio giallorosso di Bolzan al minuto 11 risponde nella ripresa la doppietta di Ballello del Pescara al minuto 4 e al minuto 28. Non sono bastati i 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara alla Roma per pareggiare i conti.

