UNDER 15 – Terminato il TEST-MATCH Paganese-Napoli

Si è giocata questa mattina alle ore 11:00 la gara amichevole (Test- Match) tra Paganese Napoli valida per la categoria Under 15. Allo stadio “Piccolo” di Cercola (Na) il primo tempo si chiude 2 a 1 per gli azzurrini di mister Sorano che si portano subito in vantaggio al minuto 5 grazie al gol di Campanile. Al 13′ il Napoli raddoppia con Puzone, mentre dopo pochi minuti la Paganese del tecnico Omobono accorcia le distanze con il numero 4 Esposito.

Nella ripresa Il risultato non cambia più ma da registrare ci sono 2 belle azioni, una per parte, con Delle Donne, subentrato tra le fila della Paganese, che chiama il portiere del Napoli ad una gran parata e Raggioli per gli azzurrini che non riesce a superare il numero 1 Tramontano.

Buon test, quindi, quello disputato al “Piccolo” di Cercola da tutti i ragazzi in campo che hanno dato ottime indicazioni ai due mister e messo sicuramente benzina nelle gambe.

