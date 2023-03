Napoli-Eintracht Francoforte, dubbio Meret dpo l’infortunio

Il portiere del Napoli Alex Meret resta in dubbio per la sfida di Champions League a causa dell’infortunio rimediato di recente.

Il portiere del Napoli Alex Meret ha rimediato un’infortunio prima della sfida contro l’Atalanta lo scorso sabato. L’estremo difensore non è sceso dunque in campo in tale occasione e resta anche in dubbio per la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte in programma il prossimo mercoledì 15 febbraio. La decisione definitiva sarà presa comunque in questi giorni, quando saranno effettuate le prossime sedute di allenamento. Intanto resta sotto controllo.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla vicenda:

“Meret resta sotto controllo. Gli accertamenti strumentali hanno dato esito negativo, escludendo lesioni e problemi peggiori, ma per lui vale (così come per Kim) lo stesso discorso dei prossimi allenamenti. Dei test sul campo: se le sue sensazioni non saranno positive, allora toccherà ancora a Gollini. Insomma, Meret resta ancora in dubbio per l’Eintracht.”

Fonte foto: Instagram @alex_meret

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kvaratskhelia, nel libro a lui dedicato verrà citato anche il goal contro l’Atalanta

Napoli-Atalanta, Colombo promosso: nessun errore da parte sua

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Due ragazzini attraversano i binari, uccisi dal treno