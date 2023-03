Kvaratskhelia un Maradona moderno, ha segnato un’epoca

L’edizione odierna del quotidiano La Stampa ha definito l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia un moderno Maradona.

Il quotidiano La Stampa si è concentrato sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, definendolo un Maradona moderno.

Ecco quanto si legge:

“La matematica sarà pure un’opinione ma c’è un abisso che il Napoli ha scavato tra sé e gli umani che stanno lontani, a distanze inavvicinabili, e l’ha fatto anche con Kvara, tredici gol stagionali, undici in campionato e quindici assist: ma è l’ultima prodezza che ha travolto il «Maradona», lasciando avvertire la presenza pure in campo di un uomo che ha segnato un’epoca e che adesso ha un potenziale erede in questo scugnizzo georgiano, capace di disegnare sogni. Ma quando poi le emozioni hanno un volto, un’anima che sta dentro le finte di Kvaratskhelia, il Diego moderno, l’artista che una ne fa e cento ne ripensa, seducendo uno stadio, anzi una città, anzi il calcio italiano, compreso il suo allenatore, Luciano Spalletti.”

Fonte foto: Instagram @kvara7

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kvaratskhelia, nel libro a lui dedicato verrà citato anche il goal contro l’Atalanta

Napoli-Atalanta, Colombo promosso: nessun errore da parte sua

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Due ragazzini attraversano i binari, uccisi dal treno