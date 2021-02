Di Marzio: “Mertens e Cavani rifiutarono la Juventus per amore del Napoli”

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, racconta il modo in cui Dries Mertens ed Edison Cavani rifiutarono la Juventus.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha raccontato un retroscena sull’attaccante del Napoli Dries Mertens e l’ex giocatore azzurro Edison Cavani. Secondo il giornalista di Sky la Juventus era interessata ad entrambi, ma tutti e due non ci hanno pensato due volte a rifiutare.

“La Juventus voleva Mertens ma il belga rispose: “Tu si pazz, alla Juventus non vado.” e fu così che òla trattativa non andò avanti. Anche Cavani fece un gesto memorabile. A quel tempo la Juventus aveva vinto il quinto scudetto consecutivo ed il giorno dopo Fabio Paratici andò in Francia per parlare con Edison Cavani. Quando arrivò lui non si fece trovare, andò in vacanza a Nizza. Non avrebbe mai tradito Napoli.”

