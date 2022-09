Napoli-Spezia, azzurri chiamati a spezzare un incantesimo

La Gazzetta dello Sport si concentra su Napoli-Spezia, in particolare su un dato che va a favore della squadra ospite.

Questo pomeriggio il Napoli affronterà lo Spezia per la sesta giornata di campionato. La Gazzetta dello Sport si focalizza sulle gare precedenti tra i due club e sottolinea il fatto che lo Spezia non ha mai perso in casa del Napoli.

“Non è tutto, lo Spezia aveva vinto al Maradona anche nella Serie A precedente, il 6 gennaio 2021, con Gattuso sulla panchina azzurra. Due a uno, con gol spezzini di Nzola e Pobega e rete napoletana di Petagna. Siamo nei dintorni dell’incantesimo, del tabu da rompere. Non è ammissibile che il Napoli smarrisca altri punti in casa contro lo Spezia, che vanta un 100 per cento di successi nelle trasferte a Napoli in Serie A, perché sì, gli unici precedenti nel massimo campionato sono i due appena descritti. Sarà una questione di testa, bisognerà dimostrare continuità e maturità mentale. Gli scudetti si vincono senza buttarsi via per eccesso di sufficienza contro gli avversari della parte destra della classifica.”

