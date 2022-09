Napoli, rinnovo Meret: c’è l’accordo ma qualcosa andrà rivisto

Il Corriere dello Sport si concentra del rinnovo di Alex Meret con il Napoli: l’accordo ci sarebbe già ma ci sarà anche qualche modifica.

Il Napoli sembra aver trovato l’accordo per il rinnovo di Alex Meret. A dare la notizia è il Corriere dello Sport, che si è concentrato sulla situazione del giovane portiere friulano. Durante l’estate il futuro di Alex Meret era in bilico in quanto si parlava dell’arrivo di Keylor Navas. Adesso invece, secondo le parole riportate dal quotidiano, l’accordo tra Aurelio De Laurentiis e l’agente del giovane estremo difensore friulano ci sarebbe già. Nonostante ciò prima di procedere con l’ufficialità si dovrà fare qualche cambiamento.

Ecco quanto riportato:

“Meret va blindato, lo sa bene ADL, si tornerà a parlare di rinnovo col suo agente, Pastorello, al suo rientro. L’attuale contratto è in scadenza a giugno 2023, si ripartirà dalla stretta di mano (m senza firme) d’inizio estate, qualcosa andrà rivisto ma resiste una volontà reciproca: quella del Napoli di puntare su Meret e quella di Meret di giocare nel Napoli.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Kvaratskhelia è il giocatore del mese di Agosto Lega Serie A

De Nicola: “Osimhen fuori 4 settimane, possibile rientro contro la Cremonese”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: da lunedì al via nuovo anno scolastico