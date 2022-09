UFFICIALE – I convocati di Spalletti per Napoli-Spezia

La SSC Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di campionato contro lo Spezia che andrà in scena questo pomeriggio.

Alle ore 15 il Napoli affronterà lo Spezia allo Stadio Diego Armando Maradona ed in occasione della sfida è stata resa nota la lista dei convocati di Luciano Spalletti. Non passa certamente inosservata l’esclusione di Victor Osimhen. La causa è l’infortunio avvenuto durante la sfida di Champions League contro il Napoli. Sfortunatamente il ritorno in campo dell’attaccante nigeriano non sembra essere imminente. Altro giocatore non convocato: Diego Demme. Anche in questo caso il motivo ha a che fare con l’infortunio avvenuto ormai ben due mesi fa. Il centrocampista è tornato ad allenarsi ma continua a sottoporsi alle dovute terapie.

Di seguito la lista dei convocati della SSC Napoli:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Kvaratskhelia è il giocatore del mese di Agosto Lega Serie A

De Nicola: “Osimhen fuori 4 settimane, possibile rientro contro la Cremonese”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: da lunedì al via nuovo anno scolastico