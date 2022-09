Primavera Napoli-Roma, gli azzurrini sconfitti per 1-5

La sfida tra il Napoli e la Roma Primavera è terminata con il punteggio di 1-5; gli azzurrini collezionano così cinque sconfitte consecutive.

Il Napoli e la Roma Primavera si sono sfidate allo Stadio Alberto Piccolo di Cercola in occasione della sesta giornata di campionato. Non è certamente un bel periodo per gli azzurrini guidati da Niccolò Frustalupi: fino ad ora la squadra ha portato a casa soltanto una vittoria, mentre è uscita sconfitta dalla altre quattro gare. Quella di oggi dunque è la quinta sconfitta consecutiva.

Il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-2 anche a causa di un autorete: quello di Barba. Ad andare in gol è stato invece il giallorosso Cherubini. Nella ripresa il Napoli si fa vedere ed arriva la rete di Obaretin; subito però la Roma ritrova la porta grazie a Cassano. Il club giallorosso si impone nuovamente con Satriano, autore sia del poker, sia del quinto goal sul finale di gara.

Il Napoli Primavera è attualmente a quota 3 punti in classifica.

