Napoli: Aurelio De Laurentiis ha provato di recente a riprendere Zapata

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta un retroscena sul Presidente del Napoli De Laurentiis e Duvan Zapata.

Secondo il Corriere dello Sport, il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe tentato di recente di far tornare Duvan Zapata al Napoli. L’attaccante colombiano ha indossato la maglia azzurra dal 2013 al 2015, attualmente appartiene all’Atalanta e nella squadra di Bergamo mostra sempre di più il suo talento. Aurelio De Laurentiis avrebbe manifestato in maniera esplicita l’interesse verso l’ex giocatore azzurro, ma il Presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha richiesto una cifra piuttosto alta.

Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport:

“Il Napoli scelse di disfarsene, lo spedì a Udine in un prestito biennale, poi lo seguì da lontano: Atalanta, Sampdoria, di nuovo Atalanta, e ora rieccolo qua, minaccioso come sempre, perché essendo la «vendetta» (quella sportiva) un piatto da servire freddo, lui s’è calato nel ruolo ed ha servito tre porzioni gelide o anche terrificanti, come la rasoiata alla giugulare nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, che sembra perdersi tra gli archivi impolverati della memoria e invece è ancora una ferita che sanguina fresca. Da quando Duvan Zapata s’è staccato dal Napoli, e lui non avrebbe voluto, s’è compiuta, ma seriamente, una rivoluzione statistica, perché il bomber che si nascondeva quel «panterone» è emerso in tutta la sua straripante potenza e ne ha segnati settantotto, seducendo chiunque, compreso De Laurentiis, che ad un certo punto ci ha pensato di ricomprarlo e pazienza se gli sarebbe sembrato un affare buffo ed anche indesiderabile, perlomeno paradossale o comunque modo suo stranissimo. La risposta di Percassi però gelò De Laurentiis: “Voglio 50 milioni per Duvan”. Troppo anche per un attaccante forte come il colombiano, ma non più giovanissimo.”

