Napoli, nazionali: federazioni provano a liberare i propri giocatori

Alcune federazioni hanno provato liberare dall’isolamento i propri nazionali

A riportarlo è Repubblica

Il Napoli continua a dover far fronte al problema coronavirus. Elmas e Zielinski, ancora positivi, sono in isolamento nelle proprie abitazioni, mentre il resto della squadra è in quarantena a Castel Volturno. Gli azzurri sperano di tornare ad allenarsi il prima possibile, ma nel frattempo c’è un altro elemento di disturbo che sta creando qualche malumore tra gli azzurri. Da come riporta l’edizione odierna di Repubblica alcuni giocatori non avrebbero preso di buon grado il divieto di rispondere alla chiamata delle loro nazionali. Alcune federazioni hanno contattato il Napoli provando a liberare i propri nazionali, ma senza successo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milik fuori rosa: spunta già la sua nuova squadra

Primo giorno a Castelvolturno per Bakayoko: scelto il numero di maglia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid:57 tra ospiti e dipendenti positivi in casa riposo