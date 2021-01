Napoli, Manolas: il greco vuole la finale di Supercoppa, oggi gli ultimi accertamenti

Il difensore farà di tutto per giocare la finale di Supercoppa contro la Juventus

Il Napoli spera di recuperare Kostas Manolas, gli azzurri, già costretti a fare a meno di Osimhen non vogliono perdere un altro dei loro pezzi da 90 per quella che è sicuramente una delle partite più importanti della stagione, la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Repubblica, nella sua edizione odierna riporta che il difensore nella giornata di oggi completerà tutti gli accertamenti, lo staff medico e Gattuso poi valuteranno la sua condizione dopo l’infortunio patito contro l’Udinese. Il quotidiano aggiunge che l’entità dell’infortunio non è molto grave, ma prima di prendere qualsiasi decisione si attende l’esito della risonanza magnetica. La volontà del greco è molto chiara, vuole essere in campo contro i bianconeri.

