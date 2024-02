Hellas Verona ancora su Manolas, questa settimana nuovo summit

Tuttomercatoweb ha riportato le ultime sull’interesse dell’Hellas Verona nei confronti del difensore Kostas Manolas.

L’Hellas Verona sarebbe ancora intenzionata a portare Kostas Manolas in maglia gialloblù. Secondo Tuttomercatoweb nel corso di questa settimana potrebbe esserci una svolta nella trattativa.

Di seguito quanto si legge:

“Hellas Verona vuole stringere per Kostas Manolas, difensore greco classe ’91 attualmente svincolato. Il calciatore 32enne dopo la decisione di risolvere a dicembre il contratto con lo Sharjah Football Club (società degli Emirati Arabi Uniti) è ora alla ricerca di una nuova sistemazione e il club scaligero è quello che con più insistenza sta provando a convincerlo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in settimana il club del presidente Setti avrà un nuovo confronto con l’entourage del difensore ex Roma e Napoli per convincerlo a firmare: sul piatto un contratto da circa 400mila euro da qui a giugno con opzione per la prossima stagione. Sullo sfondo c’è anche la Salernitana, il primo club che s’è mosso per il calciatore con un confronto diretto andato in scena a metà gennaio tra Manolas e Sabatini. La classifica però spinge Manolas verso Verona e l’intento del presidente Setti è quello di convincerlo questa settimana.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Verona, Simeone: “Ci abbiamo sempre creduto”

Napoli-Verona, le parole di Mazzarri dopo la gara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Baroni: “Salvezza? Non guardo la classifica. Contatto in area? Non voglio commentare”