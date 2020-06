Benevento, Maggio emozionato: “In Serie A vogliamo restarci, Vigorito ha un progetto importante”

Benevento Cristian Maggio emozionato per la promozione in A ha detto che Vigorito ha un progetto importante e lui non vede l’ora di tornare al San Paolo.

Benevento promosso in Serie A, le parole del capitano Christian Maggio

Benevento promosso in Serie A, il capitano Christian Maggio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Maggio:

“Anche a 38 anni ci si riesce ad emozionare, il calcio è uno sport fantastico. Si lavora tanto per raggiungere un obiettivo e se ce la fai è sempre un’emozione unica. Abbiamo fatto un qualcosa di irreale battendo record su record e concludere così il campionato è stupendo. Spero di tornare al San Paolo insieme ai miei compagni, sarà un’emozione unica per me perchè dieci anni a Napoli non si dimenticano. Inzaghi e Gattuso hanno la mentalità del calciatore, fanno parte del gruppo. Fa le partitine con noi, gioca con noi e questo, per un calciatore è sintomo di stimolo. I risultati che arrivano sono frutto di lavoro. Il napoletano rimarrà sempre nel mio cuore, vivo in Campania da dodici anni e l’ho sempre detto che all’inizio fu difficile ambientarmi, poi ho trovato un feeling stupendo con Napoli e poi con Benevento. In Serie A vogliamo restarci per tanti anni, il progetto di Vigorito è importante e non vogliamo fare la comparsa. Tre anni fa fu un campionato difficile e complicato, ma fu comunque un’esperienza. Il presidente sta costruendo una squadra competitiva”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Canovi, operatore di mercato: “Osimhen è pronto per la Serie A”

Calciomercato Napoli, Osimhen ha detto sì: le ultime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessandro Gassmann ricorda suo padre Vittorio: “Mi ha lasciato tantissimo, come lui nessuno”