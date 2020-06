Canovi, operatore di mercato: “Osimhen è pronto per la Serie A”

Canovi operatore di mercato ha parlato di Osimhen dicendo che in Francia è considerato l’erede di Drogba ed è pronto per la Serie A.

Alessandro Canovi, operatore di mercato in Francia, ha parlato dell’obiettivo azzurro Osimhen.

Alessandro Canovi, operatore di mercato attivo in Francia, ha parlato dell’obiettivo azzurro Osimhen nel suo intervento a Radio Marte. L’attaccante questa mattina è atterrato a Napoli alle 13:10 ed avrà un incontro con la dirigenza azzurra. Di seguito le dichiarazioni di Alessandro Canovi:

“Osimhen è un calciatore pronto per la SerieA dal punto di vista fisico e tecnico, magari avrà bisogno di tempo dal punto di vista tattico ma sono pochi i calciatori che arrivano dal campionato francese e hanno grandi difficoltà in Italia. Osimhen ha fatto molto bene con il Lille e in Francia lo considerano l’erede di Drogba. Non è facile trattare con il club francese perché è una bottega molto cara, vedremo se e a quali cifre sarà acquistato”.

La società azzurra lavora sul passaggio a titolo definitivo con un contratto di 5 anni per il giovane nigeriano classe ’98 che in questa stagione ha segnato 18 gol e fornito sei assist in 38 partite.

