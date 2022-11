Solbakken saluta il Bodo Glimt: “Giocherò in un grande campionato”

Il giocatore del Bodo Glimt Ola Solbakken ha salutato il club annunciando che presto andrà a giocare in un grande campionato.

Ola Solbakken ha salutato il Bodo Glimt dopo la partita contro lo Stromsgodset. La suddetta sfida è stata l’ultima del campionato che ha visto il Bodo Glimt piazzarsi al secondo posto. Ola Solbakken ha suscitato in Serie A l’interesse di Napoli e Roma; il grande club a cui egli fa riferimento potrebbe essere proprio quello giallorosso.

Di seguito le parole dell’attaccante:

“Andrò a giocare in un grande campionato e in un grande club. Sarò eternamente grato al Bodo per questi anni, siamo diventati una famiglia raggiungendo grandi risultati. Magari un giorno ci incontreremo ancora, ma da avversari.”

