L’ex Zuniga fa un regalo al Napoli: risparmiati 3 mln di euro!

Camilo Zuniga fa un regalo al Napoli

La Gazzetta dello Sport, ricostruisce la questione tra Camilo Zuniga e il Watford e spiega come il Napoli abbia risparmiato 3 milioni di euro lordi.

Un tesoretto di 3 milioni di euro arrivato da Camilo Zuniga. Ecco la vicenda che ha riguardato l’esterno colombiano: “La questione riguardava l’esterno colombiano Camilo Zuniga, ceduto al Watford. Il ricorso presentato dal Napoli, dall’avvocato Mattia Grassani, era stato presentato proprio contro il Watford. Che alla fine della stagione 2016-17 era diventato proprietario del cartellino del colombiano, ma ha “restituito” lo stesso al Napoli. Il giocatore ha reclamato un ingaggio da 3 milioni di euro lordi per la stagione 2017-18, che il club azzurro non ha inteso pagare in quanto l’adempienza spettava agli inglesi, divenuti proprietari del cartellino. E il legale ha saputo certificare che, come previsto dal contratto, avendo giocato col Watford almeno 12 gare per 30’, il cartellino del giocatore per la cifra simbolica di mille euro passava automaticamente agli inglesi. Il giudice ha dato ragione agli azzurri che dunque risparmiano tre milioni.

