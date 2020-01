Calciomercato Napoli, Younes rischia di finire ai margini della squadra

La situazione di mercato di Younes si fa alquanto spinosa. Il calciatore rischia di finire ai margini della squadra

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ridisegna la situazione di mercato di Amin Younes. In queste ultime ore di mercato potrebbero presentarsi diversi scenari di fronte all’ex Ajax:

“Il Napoli vorrebbe dare, possibilmente in prestito, Amin Younes, per consentirgli di giocare. Ma l’esterno offensivo tedesco, chiuso sulle fasce da Insigne, Lozano, Callejon e Politano (visti da sinistra a destra), vorrebbe partire definitivamente. Al momento – scrive la Gazzetta – l’unica offerta più concreta in questo senso è quella dei greci delll’Olympiacos, destinazione però poco gradita. Come lo sono anche quelle del Torino e del Genoa. Se i suoi agenti non lo convinceranno ad accettare una soluzione, Younes rischia di restare fuori dalla lista Champions e comunque ai margini della squadra”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, la rivoluzione di gennaio potrebbe non essere ancora finita

L’USSI Campania replica a Zuliani: “Venga al San Paolo”

Amrabat – Scoppia il caso con l’entourage

Napoli, probabilmente chiuso il mercato invernale in entrata tranne che in un ruolo

CONTENUTI EXTRA

La figlia di Bill Gates sposa il campione di equitazione Nayel Nassar, le foto della proposta

Virus, Cina: 213 morti, 2mila nuovi casi

Coronavirus, le città del mondo dove il rischio è più alto

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri