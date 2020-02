Gattuso rilancia il Napoli, ecco i meriti del tecnico

L’allenatore azzurro continua il suo lavoro

L’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport, mette in evidenzia i meriti del tecnico azzurro e analizza i primi mesi sulla panchina del Napoli. Gattuso ha il merito di non essersi arreso di fronte ad una situazione molto complicata che regnava nello spogliatoio azzurro, iniziando con il recupero della condizione fisica e mentale che si era persa nei primi mesi della stagione. Ma i meriti dell’ex Milan sono acnhe tattici, schierando la squadra con un 4-3-3 ha recuperato anchealcuni giocatori, che grazie al nuovo stistema di gioco hanno ritrovato alcuni meccanismi del passato. Il primo su tutti è Lorenzo Insigne, che spostato a sinistra del tridente offensivo ha ritrovato la giusta condizione, con prestazioni positive e il ritorno al gol. Inoltre ha ridato equilibrio alla squadra in fase difensiva, con il fondamentale inserimento di Demme come vercite basso del centrocampo. L’ex Lipsia ha dato geometria in fase di costruzione della manovra e svolge un importante lavoro di filtro davanti alla difesa.

La speranza è che questo momento positivo possa continuare, regalando un finale di stagione infucato ai tifosi che sognano la rimonta al quarto posto.

