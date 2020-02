Match alle 12:30 anche al sabato, Criscitiello: “Sarebbe un flop”

Ecco cosa ha dichiarato in merito alla proposta della Lega

Nel suo editoriale pubblicato sul portale Tuttomercatoweb, MIchele Criscitiello ha espresso un opionone negativa sulla possibilità di disputare un anticipo di Serie A del sabato alle 12:30, come già avviene anche la domenica .

Ecco cosa scrive:

“La Lega Calcio pensa, dal bando 2021-2024, ad un lunch match anche di sabato e non solo alla domenica. Come eravamo favorevoli, non del tutto ma parzialmente, alla partita domenicale ad ora di pranzo diciamo che sarebbe follia far giocare la serie A il sabato ad ora di pranzo con abitudini italiane che neanche il calcio sarebbe in grado di cambiare. Sarebbe un altro flop, mediatico e di spettatori allo stadio. La differenza tra il sabato e la domenica, a quell’ora, è abissale. Mai un padre rinuncerà a vedere il figlio che gioca di sabato pomeriggio per andare a vedere la sua squadra del cuore. Anche solo per il fatto di non sentire la mamma che rompe. Poi c’è lo shopping, il catechismo e aggiungiamo mille variabili del sabato. Evitiamo da subito l’errore, prima di fare altri pasticci come la chiusura anticipata del calciomercato dello scorso anno per copiare gli inglesi (adesso copiano loro noi) o le partite a Natale. Siamo italiani e vogliamo restare italiani. Con i nostri difetti e le nostre abitudini”.

