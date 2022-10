Napoli, rinnovo Lobotka: spunta la cifra dell’accordo

Stanislav Lobotka sarebbe vicino ad un rinnovo con il Napoli, il giornalista Alfredo Pedullà svela le cifre dell’accordo.

Il Napoli sta trattando il rinnovo del centrocampista Stanislav Lobotka. Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Gazzetta.it in merito alla questione.

“C’è chi lavora per un nuovo ciclo che è già partito come Giuntoli col suo Napoli. Quella degli azzurri è una bella strategia per i rinnovi di contratto. Meret è stato blindato, così come Zerbin. Il prossimo passaggio sarà Lobotka, che è la vera rivelazione di quest’anno. Dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 con base 2.5 milioni di euro di stipendio. Ci sono anche Anguissa e Mario Rui in procinto di rinnovare.”

