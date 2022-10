Il Napoli non rimpiange più l’assenza di Osimhen: il dato

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’assenza dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen e sulla differenza con le volte precedenti.

Victor Osimhen ha saltato qualche gara con il Napoli a causa di un infortunio rimediato in Champions League con il Liverpool. La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul modo in cui ha agito la squadra di Luciano Spalletti a ciò. Durante le assenze precedenti dell’attaccante nigeriano la squadra ne risentiva molto, mentre adesso ha creato un gruppo che ha sopperito a tale mancanza. Nonostante le ultime gare non disputate da Victor Osimhen, le reti azzurre non sono certamente mancate, al contrario sono state davvero tante.

Di seguito quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Rispetto alle stagioni precedenti, quando Victor aveva subito infortuni ben più gravi, c’è però una notevole differenza. E questo dà la dimensione della crescita esponenziale di una squadra. Prima si “rimpiangeva” l’assenza del nigeriano, questo Napoli invece è talmente forte come gruppo, di aver reso ogni individualità un valore aggiunto, non un alibi in caso di indisponibilità.”

